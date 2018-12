La Région wallonne investit dans le tourisme social pour les jeunes

Le gouvernement wallon a approuvé, pour une durée de trois ans, une convention de partenariat, d’un montant annuel de 225.000 euros, entre le Commissariat général au Tourisme (CGT) et l’Office de la Naissance et de l’Enfance (ONE), en matière de soutien au tourisme social des jeunes en Wallonie. Cette collaboration érige l’ONE en un véritable partenaire dans la mise en oeuvre de la politique de tourisme social du CGT ainsi que dans la politique du Plan wallon de Lutte contre la Pauvreté. La valorisation des centres de tourisme social reconnus par le commissariat ainsi que des endroits de camps reconnus sera également assurée dans le cadre de ce partenariat renforcé, a précisé le ministre wallon du Tourisme, René Collin (cdH).

Jusqu’à présent, a-t-il expliqué, une convention annuelle liait les deux organismes afin de promouvoir le tourisme social des jeunes en Wallonie au travers des centres de vacances résidentiels agréés et subventionnés par la Fédération Wallonie-Bruxelles. En 2017, 867 structures touristiques ont accueilli plus de 30.000 jeunes.

« De nombreuses personnes n’accèdent pas aux loisirs bien souvent par méconnaissance des tarifs d’ores et déjà abordables qu’affichent bon nombre d’opérateurs tout au long de l’année », a encore souligné René Collin. Le ministre a rappelé l’existence du catalogue ‘Osez la détente’, qui regroupe l’ensemble de l’offre des attractions naturelles, récréatives et culturelles proposant des tarifs démocratiques, et de l’appel à projets du CGT visant à permettre aux personnes précarisées d’accéder à l’offre touristique en Wallonie par un mécanisme de collaboration entre les partenaires touristiques wallons et les structures d’accompagnement social.

Ce premier appel à projets a permis l’émergence de 27 projets touristiques. Il sera relancé à la fin de cette année.

Source: Belga