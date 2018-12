La CSC Alimentation et Services sur la place du Luxembourg à Bruxelles

Des employés de la CSC Alimentation et Services ont, pour marquer leur désaccord avec la politique fédérale en matière de pensions et pour le pouvoir d’achat, décoré la place du Luxembourg, dans le quartier européen à Bruxelles, de ballons verts, vendredi. Des travailleurs des secteurs de la surveillance, du nettoyage, de l’horeca et des chèques repas se sont rassemblés pour un « piquet » commun devant le parlement européen, avec des banderoles demandant « respect », « pouvoir d’achat », et l’abandon de la hausse de l’âge de la pension à 67 ans.

« En premier lieu, c’est le pouvoir d’achat qui nous inquiète. Les gens disent, aujourd’hui, que vers le 16 c’est déjà ‘la fin du mois’. Quant aux pensions, nous avons une demande en trois points. Nous voulons pouvoir être en emploi de fin de carrière à 55 ans, en prépension à 60 ans et en pension à 65. Tout ce que le gouvernement a supprimé, nous voulons le récupérer », explique Nic Görtz, de la CSC Alimentation et Services.

Selon celui-ci, « il y a deux solutions ». « La mobilisation des travailleurs. On voit bien avec les gilets jaunes que quelque chose se passe et nous devons suivre cela. Et voter différemment lors des élections de mai ».

