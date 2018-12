Kevin De Bruyne, proche d’un retour, a participé aux deux derniers entraînement collectifs

Kevin De Bruyne, milieu de terrain de Manchester City, est sur le point de faire son retour en compétition. Son entraîneur, Pep Guardiola, a annoncé vendredi en conférence de presse que le Belge avait participé aux deux derniers entraînements collectifs, à l’instar de l’attaquant argentin Sergio Agüero. « Kevin n’a pas de douleurs particulières après avoir participé aux deux derniers entraînements », a dit le Catalan à la veille du duel contre Everton pour le compte de la 17e journée de Premier League.

Véritable pierre angulaire du milieu de terrain skyblue lors du titre des siens la saison dernière, le Belge connait un exercice rendu compliqué par les blessures. Touché en août au ligament du genou droit puis en novembre au genou droit, il n’a joué que cinq matches pour les Mancuniens depuis le début de saison.

Mercredi en Ligue des champions, City s’est imposé 2-1 contre les Allemands d’Hoffenheim, sécurisant la première place de son groupe et son inhérente qualification pour les huitièmes de finale. D’ici le 6 janvier, Vincent Kompany et ses coéquipiers joueront encore 7 matches en cette traditionnelle période de fêtes, chargée en rencontres outre-Manche. « Nous devons nous concentrer sur ce que nous avons à faire. Noël est là, les gens sont en vacances, les familles sont de nouveau réunies, profitant de leur Noël. Pour nous, c’est la période la plus difficile de la saison et c’est le moment de se concentrer », a prévenu Guardiola.

Outre Agüero, meilleur buteur des siens avec 12 buts toutes compétitions confondues, Guardiola doit aussi composer avec les absences de David Silva, Benjamin Mendy et Claudio Bravo.

Manchester City, battu à Chelsea (2-0) lors de la précédente journée, a reculé à la deuxième place du championnat et accuse, avec 41 points, une longueur de retard sur Liverpool (42). Tottenham (36), Chelsea (34) et Arsenal (34) complètent le top 5.

Source: Belga