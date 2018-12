Jupiler Pro League: lancement de la 10e édition de l’action de Noël au profit des sans-abri

La Pro League donnera lundi soir à 23h00 le coup d’envoi de la dixième édition de l’action de Noël organisée annuellement. En 2018, les bénéfices de la vente aux enchères iront de nouveau à la Belgian Homeless Cup (BHC). L’offre comprend les maillots signés de tous les joueurs de la Jupiler Pro League et de la Proximus League, mais aussi le maillot de Kevin De Bruyne. Lors de la prochaine journée de championnat, tous les joueurs de 1A (journée 21) et 1B (journée 20) porteront un maillot spécial, avec le logo de la BHC. Ces maillots seront ensuite proposés à la vente en ligne via Ebay.

D’autres « trésors » seront également mis aux enchères. La pièce maîtresse de l’action de Noël est sans aucun doute le maillot de Manchester City porté et signé par Kevin De Bruyne.

L’Union belge proposera aussi un maillot de la Coupe du monde signé par l’ensemble des Diables Rouges. Les supporters pourront ensuite faire une offre pour tenter de donner le coup d’envoi du clasico belge entre le Standard et Anderlecht. Un accès VIP à une rencontre du Paris Saint-Germain, une partie de golf avec l’analyste Marc Degryse, à un match de football aux côtés du commentateur Filip Joos et un accès VIP au gala pour la remise du Soulier d’or et du Footballeur pro de l’année sont également proposés.

L’année dernière, l’action avait rapporté 88.000 euros. L’édition record en termes de gains date elle de 2016 où la Pro League avait collecté 92.000 euros pour la Fondation Damien. Pour la dixième édition, le coup d’envoi de l’action de Noël sera donné le lundi 17 décembre à 23h00. Les enchères seront possibles pendant dix jours, soit jusqu’au jeudi 27 décembre (23h00).

La Belgian Homeless Cup (BHC) est une compétition de football socio-sportive destinée aux personnes sans domicile fixe: 39 équipes locales, 27 équipes dans la compétition nationale et 12 équipes dans la capitale bruxelloise, utilisent le football comme instrument d’intégration dans la société de plus de 500 personnes sans abri. La BHC a lancé sa campagne ‘My Team, My home’ le 15 octobre dernier avec un tournoi de football sur la Place de la Bourse.

SOS Villages d’Enfants et l’Action Damien furent par le passé les partenaires sociaux de la Pro League.

Source: Belga