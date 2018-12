Gilets jaunes – Des gilets jaunes ont mené de nouvelles actions à Namur

Après s’être rassemblée devant la gare des trains vers 10h00, une centaine de gilets jaunes ont mené de nouvelles actions vendredi à Namur. Souhaitant soutenir les syndicats, certains ont rejoint les opérations organisées par la FGTB et la CSC. Le reste du groupe s’est rendu au siège du gouvernement wallon de 11h00 à 12h00 environ.

« Nous espérions être reçus pour ouvrir le débat, mais malheureusement on a juste pu échanger quelques mots avec quelqu’un au travers d’une barrière », explique Marc Henri-Jamain, qui était porte-parole des gilets jaunes lorsqu’ils bloquaient le dépôt de Proxifuel à Wierde.

Dans l’après-midi, les gilets jaunes namurois ont voulu poursuivre leur mobilisation en se regroupant au square Léopold pour faire de la sensibilisation, mais cela a tourné court. « Certains ont voulu bloquer la route et la police est intervenue », regrette M. Jamain. « Nous avons alors décidé de rentrer chez nous. »

Plus tard, un appel à la mobilisation a néanmoins été lancé par certains gilets jaunes sur Facebook en vue de bloquer le magasin Carrefour de Jambes et les axes qui y mènent, mais d’autres s’y sont opposés, à commencer par M. Jamain.

Suite à son intervention, c’est finalement une distribution de tracts qui a eu lieu au Carrefour. « C’est comme ça que nous rallierons plus de pacifistes à notre cause pour mener des actions intelligentes en plus grand nombre et obtenir des résultats », affirme-t-il.

Source: Belga