Filip Van Doorslaer va quitter l’Union belge après 13 ans

Le directeur ‘Events’ Filip Van Doorslaer a décidé de quitter l’URBSFA après plus de 13 ans de service pour relever un nouveau défi. L’Union belge de football l’a annoncé vendredi.

« Filip Van Doorslaer travaillait pour le compte de la Fédération depuis 2005 et nous quittera le 19 janvier 2019. Durant ces nombreuses années, il a effectué plus que de l’excellent travail en dirigeant les départements marketing puis ‘Events’ de notre Fédération, et en faisant en sorte que ceux-ci suivent la courbe ascendante de nos équipes nationales », pouvait-on lire dans le communiqué.

« C’est avec beaucoup de fierté que je me remémore ce que j’ai pu réaliser ces dernières années avec des collègues fantastiques pour continuer à faire progresser l’URBSFA et à donner une image plus professionnelle de celle-ci », a déclaré Filip Van Doorslaer. « Cela a été un réel honneur pour moi de travailler pour l’Union belge et je serai toujours reconnaissant envers celle-ci de m’avoir permis de faire d’une passion mon occupation professionnelle. »

Le départ de M. Van Doorslaer aura plusieurs conséquences. En effet, il y aura une autre division entre les activités du département « Communication & Business Development » d’une part et celles du département « Events » d’autre part, a précisé l’Union belge. L’« Events » sera baptisé « Operations » et sera responsable de l’organisation opérationnelle de tous les événements de l’URBSFA.

« Toutes les activités d’« Events » qui sont liées à nos marques et nos sources génératrices de revenus tomberont sous l’égide du « Communication & Business Development », qui sera appelé « Marketing ». Cela concerne les domaines suivants : branding, conception et design de nos événements, fanclub 1895, webshop, ticketing et CSR », a précisé l’Union belge. « Enfin, nous sommes ravis de pouvoir annoncer que Frédéric Veraghaenne sera désigné nouveau directeur « Operations » à partir du 1er janvier 2019. Il combinera cette nouvelle fonction avec celle qu’il occupe à l’heure actuelle de manager du Belgian Football Centre à Tubize.

