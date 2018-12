Euromillions Basket League – 11e journée – Spirou Charleroi et Liège s’imposent

Deux rencontres ont ouvert la 11e journée du championnat de Belgique de basket (m) vendredi. Spirou Charleroi est allé s’imposer chez Limbourg United à Hasselt (79-88) alors que Liège l’a emporté face à Kangoeroes Malines (92-83). Avec notamment un gros double-double de Ford (22 points-14 rebonds), les Carolos enregistrent ainsi un 6e succès en championnat, le premier sous l’ère Niksa Bavcevic, et prennent la 2e place derrière Ostende, et devant Mons-Hainaut.

Kangoeroes Malines est 4e suite à sa défaite en terre liégeoise 92 à 83. Bojovic a planté 27 unités et pris 10 rebonds pour les Liégeois. El Khounchar a rajouté 20 points et Henry 16 (7 rebonds).

Côté malinois, Kande a terminé avec 18 points au compteur alors que Cheatham réussissait aussi un double-double (14 pts, 11 rebonds). Les Liégeois avaient pris les commandes dans le 3e quart temps (34-21).

Liège ajoute un 3e succès à son bilan et revient à hauteur de Limbourg United (7e, 3 victoires).

Samedi, Mons-Hainaut reçoit Alost, Louvain, la lanterne rouge, se déplace chez le leader d’Ostende dans le duel des extrêmes. Dimanche, le Brussels défie Anvers dans sa salle à Neder-over-Hembeek.

Source: Belga