Elections 2018 – Une coalition LvB, CD&V et Groen à Denderleeuw

Deux mois après les élections communales, un accord de coalition a été conclu à Denderleeuw. La LvB, le CD&V et Groen dirigeront la commune, a indiqué l’actuel bourgmestre Jo Fonck de la LvB. Les trois partis disposent d’une courte majorité de 14 sièges sur 27. Le gagnant des élections, le Vlaams Belang, reste dans l’opposition. « La répartition des mandats et des compétences suivra », a commenté le bourgmestre.

La LvB obtient 7 sièges, le CD&V 5 et Groen 2. Le Vlaams Belang avait été le grand gagnant des élections avec 26,2% des voix soit 9 sièges. Le VB sera dans l’opposition avec la N-VA (3) et PLUS (1).

Source: Belga