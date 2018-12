Didier Reynders souhaite une « approche intégrée » associant Affaires étrangères et Défense

Le nouveau ministre de la Défense, Didier Reynders, par ailleurs également vice-Premier ministre et titulaire du portefeuille des Affaires étrangères, s’est prononcé vendredi pour un renforcement d’une « approche intégrée » associant davantage les deux départements et promouvant les trois D (défense, diplomatie et développement), comme c’est déjà souvent le cas en Afrique. « Les trois dimensions sont importantes et le rapprochement que j’ai l’occasion d’organiser entre les deux départements va nous permettre de continuer à travailler » ensemble, a-t-il affirmé à l’agence Belga à l’occasion de sa première visite à l’état-major de la Défense à Evere, où il a rencontré les principaux responsables militaires.

« On le fait déjà », a souligné le nouveau ministre de la Défense, en insistant sur sa volonté d' »intégrer mieux les deux démarches », notamment lorsque la Belgique siègera, à partir du 1er janvier prochain, comme membre non permanent du Conseil de sécurité de l’ONU.

M. Reynders (MR) a hérité du portefeuille de la Défense dimanche dernier, succédant – après la démission des ministres fédéraux N-VA – à Sander Loones, qui n’aura occupé la fonction que durant trois semaines.

Il a été accueilli très sobrement – une simple garde d’honneur, de quelques militaires, en l’absence de détachements et de drapeau – à Evere par le chef de la Défense, le général Marc Compernol, de retour d’une visite de plusieurs jours aux troupes belges en opération à l’étranger.

Source: Belga