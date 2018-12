Conflit au Yémen – Premiers affrontements à Hodeida en dépit de l’accord de cessez-le-feu au Yémen

Des affrontements ont éclaté vendredi soir à Hodeida, les premiers dans cette ville de l’ouest du Yémen depuis l’entrée en vigueur d’un cessez-le-feu conclu par les belligérants lors de pourparlers en Suède, selon des habitants. Un habitant de l’est de Hodeida contacté au téléphone par l’AFP a indiqué avoir entendu des échanges de tirs intermittents tandis qu’un autre résident du sud de cette ville portuaire cruciale pour l’entrée d’aide humanitaire a rapporté avoir entendu des tirs d’artillerie.

Les Nations unies ont obtenu jeudi une trêve dans plusieurs régions dévastées du Yémen, pays au bord de la famine, à l’issue de consultations de paix en Suède.

Aux termes de cet accord âprement négocié, un cessez-le-feu « immédiat » est entré en vigueur à Hodeida, principal front du conflit et port de la mer Rouge par lequel transite l’essentiel des aides humanitaires et importations. Le retrait des combattants devrait lui intervenir dans les « prochains jours ».

La ville de Hodeida, contrôlée par les rebelles Houthis, a été la cible d’un assaut des forces progouvernementales aidées par l’Arabie saoudite et les Emirats arabes unis, piliers d’une coalition militaire intervenue en 2015 pour aider le pouvoir au Yémen à lutter contre les rebelles.

Les Houthis contrôlent de vastes régions du pays dont la capitale Sanaa.

Par la voix de leur télévision al-Massira, ils ont accusé vendredi les forces progouvernementales d’avoir tiré des obus sur des secteurs que les rebelles contrôlent dans la province de Hodeida.

Ils ont également accusé la coalition militaire dirigée par le royaume saoudien d’avoir lancé des raids aériens vendredi soir sur plusieurs régions de cette province.

L’Arabie saoudite a salué vendredi l’accord entre les belligérants yéménites sur une trêve dans le pays et appelé les Houthis à « s’engager dans la voie d’une solution politique à ce conflit ».

source: Belga