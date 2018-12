La vidéo d’enfants « gilets jaunes » insultant Macron choque les internautes

La vidéo de deux jeunes enfants, vêtus de gilets jaune et encouragé par la mère à crier des obscénités, interpelle sur les réseaux sociaux.

Depuis quelques heures, une vidéo vue près de 500.000 fois fait réagir de nombreux internautes. On y voit deux garçons en bas âge portant des gilets jaunes. L’un des deux tient une pancarte sur laquelle il est indiqué « Macron mange ma b*te ». Devant le sapin de Noël, ils sont encouragés par leur mère qui filme la scène à crier des insultes envers le président français et sa femme. On entend ainsi le plus âgé des deux enfants crier : « Macron petit micheton », « Macron mange ma b*te » et « Brigitte je te n*que ».

Je ne sais pas si il faut en rire ou en pleurer pic.twitter.com/JcwDagRlIG — Théo Courant (@larsen3469) December 12, 2018

La séquence a été relayée sur Twitter mercredi soir par un utilisateur qui se demande s’il faut rire ou pleurer de cette scène. Des centaines de réactions ont été publiées. « Il faut clairement pleurer. Et peut-être prévenir les services sociaux, non ? », répond un utilisateur. « Il faut les sauver de leurs idiots de parents », écrit un autre. « Très gênante cette vidéo! Car elle m’amène à m’interroger sur ce qu’il peut se passer dans cette famille ! », réagit un autre. « Pauvres gosses, ce sont eux qui sont à plaindre », estime un autre twittos.

Sur le plateau de la chaîne RMC Story, Rose Ameziane a apparenté cette situation à de la maltraitance et a dénoncé l’instrumentalisation de ces enfants. « Ils déversent une haine et des insultes. Ils n’ont même pas conscience de ce qu’ils sont en train de faire, sauf que ces insultes vont être répétées. On parle quand même de parties intimes », a déclaré la directrice de centre formation.