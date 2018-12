Kanye West : « Drake, s’il arrive quelque chose à ma famille ou à moi, tu es le premier suspect »

Entre Kanye West et Drake, c’est la guerre. Ce dernier aurait appelé le mari de Kim Kardashian pour le menacer.

« Drake a appelé pour me menacer », a twitté jeudi soir Kanye West, qui accuse le rappeur d’avoir orchestré une bagarre lors d’un concert de Toronto quelques semaines auparavant.

Durant toute la nuit -pendant au moins quatre heures-, le mari de Kim Kardashian a twitté, passant du ‘je t’aime’ au ‘personne ne m’a jamais harcelé’. Toutefois, il a appelé au calme: « Nous devons montrer aux gens que des rappeurs peuvent se parler sans que l’un d’entre nous meure ou finisse en prison », a-t-il martelé. Que s’est-il passé entre les deux rappeurs? On en saura certainement plus prochainement.

You threatened the safety of me and my family

If Drake would go at Ye that there is interviews that he loves me then he doesn’t give a fuck about anyone

— ye (@kanyewest) December 14, 2018