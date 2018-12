Les Red Dragons contre la Slovaquie, la Turquie et la Lettonie en phase de groupes

L’équipe nationale masculine de volley connait désormais l’identité de ses trois adversaires dans la poule A de la Golden European League 2019. Les Red Dragons (FIVB 12) défieront la Slovaquie, la Turquie et la Lettonie. Tel a été le verdict du tirage au sort effectué jeudi par la Confédération européenne de volley (CEV). La Golden European League est une compétition pour les équipes du subtop européen qui ne sont pas qualifiées pour la Nations League, compétition organisée par la Fédération internationale (FIVB). Deuxième de son groupe derrière l’Estonie cette saison, passant à côté de la qualification pour le Final Four, l’équipe d’Andrea Anastasi défiera la Slovaquie (FIVB 27), qu’elle a battue à deux reprises en poule, la Turquie (FIVB 33) et la Lettonie (FIVB 65).

Les six rencontres, trois à domicile et trois à l’extérieur, se joueront à partir du 25 mai jusqu’au 15 juin. Le Final Four se tiendra les 22 et 23 juin entre les trois vainqueurs de groupes et un pays hôte encore à désigner.

A noter que les Yellow Tigers, l’équipe nationale féminine, est absente car elle participe elle à la Nations League.

– La composition des groupes:

Groupe A: Belgique, Slovaquie, Turquie, Lettonie

Groupe B: Pays-Bas, Estonie, Espagne, Croatie

Groupe C: Finlande, Tchéquie, Ukraine, Biélorussie

– Le programme des journées:

Match 1: 25-26/05

Match 2: 29/05

Match 3: 1-2/06

Match 4: 8-9/06

Match 5: 12/06

Match 6: 15/06

Final Four: 22-23/06

Source: Belga