Les Belges à l’étranger – Proto encore battu avec la Lazio

La Lazio s’est inclinée 1-2 face à Francfort, qui a fait le carton plein (18 points) dans le groupe H de l’Europa League. Tout comme lors du récent déplacement à l’Apollon, Silvio Proto défendait le but du club romain, qui était assuré de terminer deuxième (9 points). L’Apollon Limassol (7) a pris la troisième place et l’Olympique Marseille (1) est bon dernier. La Lazio a ouvert la marque par Joaquin Correa (56e) mais Mijat Gacinovic (65e) et Sébastien Haller (71e) ont signé la sixième victoire de l’Eintracht.

Eden Hazard n’a pas joué le dernier match de Chelsea à Mol Vidi (2-2). Les Blues ont ouvert la marque par Willian (30e, 0-1) et la formation hongroise a égalisé grâce à un autogoal d’Ethan Ampadu (32e, 1-1) avant de prendre l’avance par Loïc Nego (56e, 2-1). Mais Olivier Giroud (75e, 2-2) a permis aux Blues de terminer invaincus en tête du groupe L (15 points). Bate Borisov (9 points) prend le deuxième ticket pour les seizièmes de finale devant Mol (7) et le PAOK Salonique (3).

Dans le groupe G, le Rapid Vienne avec Boli Bolingoli-Mbombo s’est imposé face aux Rangers sur un but de Dejan Ljubicic (84e, 1-0). Grâce à ce succès, le club autrichien (10 points) accompagne Villarreal (10 points) au tour suivant. Les Rangers (6) et le Spartak Moscou (5) ont fini leur campagne européenne.

