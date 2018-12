La campagne #SheIsEqual récolte 780 millions d’euros

La campagne internationale #SheIsEqual pour le droit des femmes lancée par le ministre du Développement international, Alexander De Croo, a permis de récolter 780 millions d’euros, c’est-à-dire bien plus que les 500 millions attendus.

La campagne, dont la Belgique est l’une des initiatrices, vise à améliorer le sort de 30 millions de femmes et de filles à travers le monde, en favorisant l’égalité entre hommes et femmes et l’accès des filles à l’enseignement et en promouvant la santé et les droits sexuels et reproductifs.

La campagne s’est achevée la semaine passée par un grand concert à Johannesbourg commémorant le centième anniversaire de la mort de Nelson Mandela.

Source: Belga