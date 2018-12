Gilets jaunes – Près de 200 camions bloqués et 11 interpellations en Saône-et-Loire

« Près de 200 camions » ont été bloqués dans la nuit de mercredi à jeudi en Saône-et-Loire par des individus « se présentant comme des +gilets jaunes+ » entraînant l’intervention des forces de l’ordre qui ont procédé à onze interpellations. Les poids lourds ont été immobilisés « pendant plusieurs heures sur la route Centre Europe Atlantique » à un rond point situé sur la commune de Saint-Rémy, non loin de Chalon-sur-Saône, a annoncé le préfet de Saône-et-Loire dans un communiqué.

« La police et la gendarmerie ont procédé conjointement aux déblocages du rond-point vers 1H00 du matin ».

« Onze interpellations ont été effectuées pour cinq vérifications d’identité et six gardes à vue », a précisé le préfet, soulignant « les enjeux économiques qui s’attachent à la bonne circulation des poids lourds et (…) la gravité des conséquences économiques de telles entraves ».

source: Belga