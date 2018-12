GB: le nombre d’homicides à Londres au plus haut en 2018

Le nombre d’homicides à Londres en 2018 a atteint l’un des niveaux les plus hauts de ces dix dernières années, a indiqué jeudi la police métropolitaine de Londres. Entre janvier et novembre 2018, 131 homicides ont été commis. Ce chiffre est le plus élevé depuis 2009 (130 homicides) à l’exception de l’année 2017, où 135 personnes avaient été tuées, dont 14 lors des attaques terroristes.

Un peu plus d’un tiers des victimes d’homicides en 2018 avaient entre 16 et 24 ans, et 25% d’entre elles étaient âgées de 19 ans ou moins.

Le maire de la capitale, Sadiq Khan, a mis en place une unité de réduction des violences (VRU), afin que les professionnels de la santé, la police, et les conseils locaux concentrent leurs efforts sur la jeunesse, la pauvreté et l’exclusion, pour réduire le risque de voir des mineurs impliqués dans les crimes.

Ce programme a reçu un financement initial de 500.000 livres.

Le conseil municipal a toutefois enjoint Sadiq Khan d’en faire plus et de prendre des « mesures drastiques » afin de réduire la violence.

Le maire de Londres pointe lui du doigt le budget accordé par le gouvernement pour lutter contre la criminalité, qu’il juge insuffisant.

Jeudi, le ministre de l’Intérieur, Sajid Javid, a annoncé « la plus forte augmentation en matière de budget accordé à la police depuis 2010 », expliquant que ce budget sera porté à 14 milliards en 2019/2020, financé en partie par les impôts locaux.

En Angleterre et au Pays de Galles, le nombre d’homicides a aussi grimpé, passant de 630 en juin 2017 à 719 en juin 2018 (+14%), ces chiffres excluant les victimes des attentats terroristes survenus à Londres et Manchester en 2017.

source: Belga