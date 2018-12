Europa League – Obbi Oulare (Standard) transporté à l’hôpital

Monté au jeu à la 83e minute, Obbi Oulare a dû abandonner ses coéquipiers trois petites minutes plus tard. L’attaquant du Standard, revenu dans le coup après une longue blessure à la hanche, a été évacué sur civière suite à un choc avec le gardien d’Akhisarspor, jeudi lors du partage des Rouches en Turquie (0-0) lors de la 6e et dernière journée de la phase de groupes de l’Europa League. « Obbi Oulare a entendu un craquement et a directement été transporté vers l’hôpital. On espère tous que ce ne sera pas trop grave », a déclaré son entraîneur Michel Preud’homme à l’issue de la rencontre.

Selon la RTBF et Sporza, le joueur souffrirait d’une fracture du tibia. Le Liégeois devrait donc être plâtré et absent plusieurs semaines. Selon les médias belges, il ne devrait toutefois pas se faire opérer.

Source: Belga