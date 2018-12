Europa League – « La meilleure équipe a remporté le groupe », admet Geir Bakke, coach de Sarpsborg

Sarpsborg a ponctué sa campagne européenne par une large défaite sur le terrain du Racing Genk, jeudi en Europa League. Les Genkois, vainqueurs 4-0, ont remporté leur groupe et joueront donc les seizièmes de finale. « La meilleure équipe a décroché la première place du groupe », a admis Geir Bakke, entraîneur des Norvégiens, après le coup de sifflet final. Après cinq petites minutes, le marquoir affichait déjà 2-0. « Notre entame de match a été très mauvaise. On a laissé jouer Genk trop facilement et nous ne sommes pas parvenus à contrarier notre adversaire, ce qui constituait pourtant notre force dans les derniers matches. Physiquement, notre adversaire semblait aussi mieux qu’à l’aller. Genk a même pu faire tourner son effectif, mais peut se le permettre vu son noyau », a ajouté Bakke.

Sarspborg termine donc quatrième du groupe avec 5 points pour sa première aventure européenne. « C’était une belle expérience pour nous, affronter de si bonnes équipes aura été inspirant. Nous en avons tiré des enseignements et nous allons pouvoir travailler dans ce sens. »

Source: Belga