Euromillions Basket League: les cinq majeurs du All-Star Game belge sont connus

A deux semaines du prochain All-Star Game, prévu le 27 décembre sur le parquet du Lange Munte de Courtrai, la composition des deux cinq majeurs est désormais connue. Les dix joueurs sélectionnés, cinq Belges et cinq étrangers, ont été choisis suivant le vote des supporters. Antwerp Giants a placé la bagatelle de six joueurs alors qu’Ostende, largement en tête du championnat, est étonnement absent. L’Anversois Ismael Bako, qui représentera la « Team Belgium », a récolté le plus de votes (626). Le Belge Domien Loubry (Brussels) a lui terminé deuxième avec 437 votes. Le plus populaire des joueurs internationaux est Paris Lee (409), autre joueur des Giants.

Les réservistes seront sélectionnés par les entraîneurs de l’Euromillions Basket League et dévoilés lundi 17/12.

Le All-Star Game belge avait fait son retour au programme l’an dernier après 16 années d’absence. Lors de l’édition 2017, seuls les joueurs formés en Belgique (au moins quatre ans de formation en Belgique entre l’âge de 12 et 21 ans) avaient pu y participer. C’est donc avec une nouvelle formule que le All-Star Game revient en 2018. A noter que les deux équipes seront coachées par le meilleur entraîneur étranger et le meilleur belge en fonction du classement du championnat.

Outre le match des étoiles, le concours de dunks et celui à trois points, le skills challenge fait son apparition au programme. Il s’agit d’un test d’habilité que les joueurs devront effectuer le plus rapidement possible.

– La composition des cinq majeurs:

Team World:

Backcourt: Paris Lee (Antwerp), Matt Mobley (Spirou)

Frontcourt: Jae’Sean Tate (Antwerp), Amin Srevens (Brussels), Dave Dudzinski (Antwerp)

Team Belgium:

Backcourt: Domien Loubry (Brussels), Thomas Akyazili (Antwerp)

Frontcourt: Ismael Bako (Antwerp), Axel Hervelle (Spirou), Hans Vanwijn (Antwerp)

Source: Belga