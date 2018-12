EuroCoupe (dames) – Wavre-Sainte-Catherine s’incline à domicile devant Tarbes et est éliminé

Wavre-Sainte-Catherine a été battu 51-61 (mi-temps: 24-29) dans sa salle par Tarbes jeudi lors de la 6e journée du groupe J de l’EuroCoupe de basket féminin. Ce troisième revers a pour conséquence de faire reculer le club belge à la troisième place de son groupe et donc de l’éliminer, ne figurant pas parmi les deux meilleurs troisièmes. Contre les premières du groupes, les Anversoises ont dû courir derrière le score durant toute la rencontre, menées 11-17 à la fin du premier quart-temps puis 24-29 à la mi-temps. Après un troisième quart à sens unique, Wavre-Sainte-Catherine a fait une partie de son retard dans les dix dernières minutes, en vain. La meneuse américaine Alexis Prince a terminé la partie avec 21 points et 11 rebonds pour Tarbes, alors que Laure Resimont (14 pts) et Billie Massey (10 pts, 7 rbds) se sont illustrées du côté belge.

Dans l’autre rencontre du groupe, Basket Landes s’est imposé 70-85 à Fribourg mercredi. Les deux équipes françaises sont qualifiées pour le tour suivant.

Les Anversoises avaient été battues 80-48 par Basket Landes lors de la 1e journée et 75-58 par Tarbes. Le SKW a remporté ses deux duels contre Fribourg et un contre Basket Landes.

Les deux premières équipes des dix groupes plus les deux meilleures troisièmes dans chacune des deux conférences (groupes A à E et groupes F à J) poursuivront la compétition où le premier tour des playoffs mettra aux prises les équipes classées de la 9e à la 24e place. Les huit premières formations se retrouvent directement en huitièmes de finale.

Source: Belga