Coupe du monde de hockey: les Pays-Bas battent l’Inde 2-1 et rejoignent l’Australie en demi-finales

Les Pays-Bas (FIH 4) se sont emparés du 4e et dernier ticket pour le dernier carré, jeudi à Bhubaneswar, en Inde. Dans le dernier quart de finale, les Néerlandais ont écarté le pays hôte par 2-1 (mi-temps: 1-1), s’octroyant le droit de défier l’Australie (FIH 1), double tenante du titre, samedi dans la deuxième demi-finale. La première mettra aux prises la Belgique (FIH 3), victorieuse 2-1 plus tôt dans la journée de l’Allemagne (FIH 6), à l’Angleterre (FIH 7). Dans un Kalinga Stadium entièrement voué à sa cause, l’Inde (FIH 5) a ouvert le score sur penalty corner, via Akashdeep Singh (12e). Les Indiens, qui ont partagé en phase de poules 2-2 avec la Belgique, se sont faits rejoindre au score deux secondes avant la fin du premier quart-temps des œuvres de Thierry Brinkman (15e) et avec l’aide de la vidéo pour valider le but. La partie fut équilibrée jusqu’à dix minutes du terme lorsque, devant un public muet, Mink van der Weerden donna l’avance définitive aux Néerlandais sur pc (50e). Seule une dizaine de supporters bataves donnèrent de la voix pour célébrer la qualification en demies de leur équipe.

Dans une répétition de la précédente finale du Mondial 2014, les champions d’Europe seront opposés samedi (14h30) à l’Australie (FIH 1), double tenante du titre qui dans son quart n’a eu aucune peine mercredi à évincer 3-0 la France (FIH 20).

Plus tôt dans la journée, dès 11h30 belges, les Red Lions seront eux confrontés, également pour une place en finale, à l’Angleterre (FIH 7), vainqueur des champions olympiques argentins 3-2 mercredi dans le premier quart.

Les finales pour le bronze et l’or sont programmées dimanche, à respectivement 12h00 et 14h30 (belges).

Source: Belga