Coupe de Belgique – Anvers surclasse Louvain et complète le dernier carré

Anvers s’est qualifié pour les demi-finales de la Coupe de Belgique de basket (messieurs) mercredi en surclassant Leuven. Les Louvanistes, pourtant vainqueurs à l’aller sur leur parquet (79-69), se sont écroulés devant les Giants à la Lotto Arena. La partie s’est ponctuée sur le score net et sans appel de 82-38. Dominateurs dans tous les secteurs du jeu, les Anversois ont pu compter sur Ismaël Bako, meilleur marqueur de la rencontre avec 16 unités, pour s’imposer. Le Belge, tout juste nommé dans le cinq majeur du prochain All-Star Game, a été bien épaulé par Jae’sean Tate (15 pts), Victor Sanders (11 pts) et Dennis Donkor (10 pts). Les troupes de Roel Moers défieront le Brussels pour une place en finale.

Tenant du trophée et vainqueur des six dernières éditions de cette Coupe de Belgique, Ostende affrontera Spirou Charleroi dans l’autre demie.

– Quarts de finale retour:

. Jeudi

Anvers – Louvain 82-36

(aller: 69-79)

. Déjà joués

Mons-Hainaut – (+) Charleroi 54-75

(aller: 67-85)

(+) Brussels – Limbourg 81-90

(aller: 93-80)

(+) Ostende – Alost 96-97

(aller: 83-80)

Source: Belga