Brexit – Les 27 cherchent à clarifier le ‘backstop’ pour aider Theresa May

Les Vingt-sept ont adopté jeudi à Bruxelles des conclusions sur le Brexit visant à rassurer les parlementaires britanniques concernant le filet de sécurité (« backstop ») prévu sur la question de la frontière irlandaise, cherchant ainsi à aider la Première ministre britannique Theresa May. Ce backstop – une garantie de dernier recours qui éviterait le retour d’une frontière physique entre l’Irlande du Nord et l’Irlande en cas d’échec des négociations sur la relation commerciale future entre l’UE et le Royaume-Uni – ne s’appliquerait que de manière temporaire, ont-ils répété, prenant toutefois garde de ne pas fixer de date d’expiration.

De son côté, Mme May a assuré aux 27 que l’accord du Brexit pourrait être voté par son parlement si elle obtient des assurances que le Royaume-Uni ne sera pas arrimé indéfiniment au bloc européen.

Source: Belga