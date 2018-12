Batibouw – Batibouw fêtera sa 60e édition du 21 février au 3 mars

Le salon de la construction et de la rénovation Batibouw en sera à sa 60e édition en 2019, a indiqué jeudi l’organisateur FISA lors d’une conférence de presse de présentation. Du jeudi 21 février au dimanche 3 mars 2019, les professionnels et les particuliers auront droit à une édition modérément festive. Quelque 1.000 exposants sont attendus dans les palais de Brussels Expo. Les organisateurs ont retenu trois thèmes: le climat intérieur sain, la nouvelle manière d’habiter et la construction intelligente. Le premier thème retenu, « Healthy Indoor Climate », évoquera l’aération et la ventilation des habitations.

Le deuxième thème, « New way of living », fera la part belle à l’habitat en ville et aux nouvelles formes d’habitat urbain.

Enfin, le troisième thème « Smart building » développera la construction intelligente avec notamment l’impression et la numérisation 3D ou encore la construction circulaire.

Cette année, les douze palais de Brussels Expo seront utilisés, ont indiqué les organisateurs.

Les offres d’emploi dans le secteur seront affichées dans le « job hall » installé dans le hall Astrid. Des démonstrations seront également prévues (Skills demo’s) en collaboraton avec l’institut des Arts et métiers et World Skills Brussels.

Les organisateurs promettent un 60e anniversaire « sobre ». « Il n’y aura pas de big fiesta », a indiqué Philippe Lhomme, président de Deficom, organisateur. « Mais nous allons montrer au visiteur que chacun est capable d’offrir le meilleur service pour maintenir le niveau de vie de tous. »

Source: Belga