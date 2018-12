Aide aux migrants en France: le jugement au procès de sept militants attendu jeudi

La justice française doit statuer ce jeudi sur le sort des sept militants – une Italienne, un Suisse, un Belgo-suisse et quatre Français – poursuivis pour avoir aidé des migrants à entrer en France lors d’une manifestation au printemps, ce qu’ils ont contesté en novembre lors de leur procès. Le tribunal correctionnel de Gap (Haute-Alpes, est) doit rendre son jugement ce jeudi à 13H00 GMT.

Au cours de l’audience, six mois de prison avec sursis ont été requis à l’encontre de cinq prévenus par le procureur Raphaël Balland, qui a renoncé dans son réquisitoire à la circonstance aggravante de « bande organisée ».

Douze mois de prison – dont quatre fermes – ont en revanche été réclamés pour les deux autres, qui avaient déjà été condamnés par le passé et sont poursuivis pour rébellion dans ce même dossier.

Les débats, suivis à l’extérieur du palais de justice par quelque 850 partisans de la cause des réfugiés, s’étaient achevés tard dans la nuit du 8 au 9 novembre.

La justice reproche aux prévenus – une Italienne absente à l’audience, un Suisse, un Belgo-Suisse et quatre Français, âgés de 22 à 52 ans – d’avoir facilité le 22 avril l’entrée, depuis la frontière italienne, d’une vingtaine de migrants en les mêlant à une centaine d’autres personnes qui participaient à une manifestation au col de Montgenèvre et en forçant le barrage des forces de l’ordre.

À la barre, les accusés ont évoqué une « manifestation spontanée » et souligné que leur intention était simplement de réagir à la démonstration d’hostilité aux migrants menée, la veille, par le groupuscule d’extrême droite Génération Identitaire (GI).

« Chacun ici peut se mobiliser pour défendre ses idées, même les plus radicales, mais sans franchir les frontières de la loi (…). À qui a profité ce passage en force ? A-t-il fait progresser la cause des migrants ou la législation sur le droit d’asile ? », s’est interrogé le procureur.

« Tous ces marcheurs solidaires ne se sont jamais enquis de la situation de ces personnes et c’est tout à leur honneur », a rétorqué Me Yassine Djermoune, l’un des six avocats des accusés, réclamant la relaxe.

« Sur les vidéos, je ne vois pas ce passage en force. Je ne vois pas de violences mais des manifestants qui contournent le barrage policier », a-t-il ajouté au cours de sa plaidoirie.

source: Belga