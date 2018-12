Action de Greenpeace sur le parcours des dirigeants européens vers un sommet à Bruxelles

Une trentaine d’activistes de Greenpeace ont dévié, jeudi en début d’après midi au niveau de la rue Belliard à Bruxelles, la route des chefs d’État européens venus participer à un sommet. Les militants revendiquent un « changement de cap » dans la politique climatique, alors que la COP24 doit s’achever vendredi et prête encore à division. Ils ont tous été arrêtés administrativement par la police. Un premier groupe s’était mobilisé au carrefour entre les rues Belliard et Froissart. Les activistes formaient une chaîne à l’aide de tubes et de gros cubes jaunes où était inscrit le message « Change Course on Climate », repris également sur des banderoles.

Un second groupe s’était, lui, attaché à une remorque sur laquelle était exposée une sculpture de glace symbolisant une planète Terre en train de fondre. Il s’est stationné au milieu du carrefour de la rue Belliard et de l’avenue d’Auderghem.

Les policiers ont arrêté les deux groupes de manifestants sans faire usage de violence. Ils ont dû utiliser des outils pour parvenir à délier les manifestants du premier groupe.

Les activistes veulent que le plan pour le climat, proposé le mois dernier par la Commission européenne, soit plus ambitieux. « Les dirigeants des États de l’Union européenne ne peuvent pas continuer ainsi, car le chaos climatique menace », alerte Joeri Thijs, porte-parole de Greenpeace Belgique. « Les gouvernements nationaux doivent soutenir le plan de la Commission européenne visant à être climatiquement neutre à l’horizon 2050 au minimum. Mais pour vraiment agir contre le changement climatique, nous devons déjà atteindre cet objectif d’ici 2040. La mission est énorme, le temps est limité mais les solutions existent ».

Les activistes venaient de Belgique, de France, des Pays-Bas, d’Allemagne, d’Autriche, de Roumanie, de Slovénie et de Pologne.

Source: Belga