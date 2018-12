Quelle fêtarde êtes-vous?

Vous avez peut-être déjà passé plusieurs petits réveillons entre amis ou alors vous attendez avec impatience les fêtes de Noël et Nouvel An? Que vous soyez une fêtarde invétérée ou que vous préfériez passer tranquillement du temps avec votre famille et vos amis, la fin de l’année est la plus belle période de l’année. Après un an passé à travailler ou étudier, vous méritez de vous chouchouter, avec un maquillage de fête ou des produits de soin relaxants.

Hair and makeup badass

Les divas sont toujours parfaites quand elles sortent de chez elles. D’autant plus quand il s’agit de fêter la Noël et le Nouvel An! Elles consacrent dès lors beaucoup d’attention à leur maquillage. Pour les réveillons, les paillettes et le doré sont tendance chaque année. Cette saison, le rouge et le nude sont aussi de la partie. Utilisez ces tons pour colorer vos lèvres ou intensifier votre regard. Les produits de maquillage de La Roche-Posay et de la nouvelle marque belge Cent Pur Cent sont idéaux pour les fêtes. Ces derniers contiennent en outre 100% de minéraux naturels et purs.

En plus de son maquillage, une diva n’oublie jamais ses cheveux, même s’il n’est pas évident de les avoir brillants en hiver. Raison pour laquelle les vitamines d’Alline peuvent vous aider à renforcer votre chevelure. La marque de cosmétiques Nuxe propose aussi une huile de soin qui hydrate les cheveux, le corps et le visage.

Comfy queen

La reine du confo veut être à son avantage, mais pas au détriment de son bien-être! Sur la piste de danse, elle doit son salut à quelques astuces, comme des semelles contenant du gel à glisser dans ses escarpins, du déodorant et du dentifrice pour une haleine toujours fraîche.

Busy Beauty

Pendant les fêtes de fin d’année, certaines se démènent dans tous les sens: préparer le repas de réveillon, garnir le sapin, prévoir les cadeaux… Trop, c’est parfois trop! Metarelax peut vous aider à conserver votre calme, car le magnésium qu’il contient donne un coup de pouce en cas de situations stressantes et de fatigue.

Belle au naturel

Certaines préfèrent rester tranquillement chez elles. C’est bien aussi. Pourquoi dans ce cas ne vous chouchouteriez-vous pas en vous offrant un délicieux moment de bien-être avec les marques de cosmétiques naturels Weleda et Dr. Hauschka?

Diva du dance floor

La noceuse s’en est donné à cœur joie toute la nuit, mais le lendemain on ne peut pas dire que ce soit la grande forme! Raison pour laquelle il faut toujours avoir quelques petits remèdes sous la main, comme de l’extrait de gingembre pour soutenir la digestion, quelque chose pour soulager les articulations et les muscles et une crème pour lisser les poches sous les yeux.

Quelle fêtarde êtes-vous? Faites-le test !