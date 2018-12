Une jouvence nommée aloe vera

Cela fait des années que sa réputation fait les beaux jours des cosmétiques qui se veulent ‘green’. Mais elle est depuis peu un véritable allié diététique, d’autant qu’on en trouve désormais dans les étalages des supermarchés. De quoi est-il question? De l’aloe vera, une plante miracle pour certains, même si sa consommation doit respecter certaines règles.

En 1500 avant notre ère, le papyrus égyptien Ebers plaçait déjà l’aloe vera parmi les plantes médicinales importantes, notamment pour les maladies de la peau, les ulcères, les brûlures et les maux de tête. Et c’est un peu pour les mêmes raisons qu’il est encore consommé de nos jours, même si ses vertus sont plus vastes encore.

Cette plante grasse, qui nous vient du pourtour méditerranéen et du Cap-Vert, est composée à 98% d’eau tandis que la partie ‘sèche’ continent près de 75 composés actifs, 12 vitamines, 20 minéraux et 20 acides aminés. Le jus extrait de ces feuilles est aujourd’hui largement utilisé en cosmétique mais aussi dans des boissons detox et même en cuisine.

Le gel et uniquement le gel

On appelle ‘mucilage’ le gel caractéristique de l’aloe vera qui est l‘unique partie à être comestible. Seul le gel se trouvant au centre de la feuille peut être consommé. L’écorce et la sève sont en effet à éviter notamment parce qu’ils contiennent de l’aloïne, une substance à la fois laxative et révulsive qui se présente sous la forme d’une fine couche de latex ressemblant à un liquide jaunâtre.

Cet aloïne est fortement déconseillé, car il peut endommager l’ADN et être potentiellement cancérogène. De nombreux scientifiques recommandent en outre d’éviter de donner des feuilles fraîches d’aloe vera aux enfants et aux femmes enceintes.

Une plante miracle

Mais bien extrait, ce mucilage contient des enzymes, des acides aminés, des vitamines -surtout de la B12- et des oligo-éléments, un cocktail qui permet une meilleure assimilation des nutriments, qui dope le système immunitaire et qui apaise l’inflammation du tube digestif et les problèmes gastriques.

Ses principes actifs préviennent également des maladies cardio-vasculaires et peuvent empêcher le développement de certaines bactéries et de virus.

En cuisine, on recommande de consommer ce gel à cru et rapidement après son extraction. Tel quel, sa fadeur n’en fait pas un met des plus fins. Il est donc d’usage de l’intégrer dans des jus, smoothies, gaspacho ou autres potages tièdes, car au-delà des 40º, les enzymes ne feront plus vraiment leurs effets, dont la bradykinase qui diminue la sensation de douleur.

Un bien-être pour la peau

Le jus d’aloe vera est un véritable bain de jouvence pour les cellules cutanées grâce à un gros pouvoir hydratant que l’on retrouve dans bon nombre de crèmes pour la peau et de laits corporels. On y trouve en effet une teneur élevée (près de 85%) en vitamines, en minéraux mais aussi en poly- et monosaccharides qui parviennent à retenir l’eau.

Si l’aloe vera permet de garder une peau en pleine forme, il est capable également de la soigner. Les Égyptiens l’utilisaient déjà tel un pansement réparateur, et ils avaient bien raison de le faire.

Sous forme de sérum ou de crème, il peut aider à réparer des épidermes abîmes. Ses molécules stimulent en effet la croissance des fibroblastes, des cellules que l’on trouve dans le derme et qui produisent ce fameux collagène qui permet à la peau de rester jeune, lisse et souple.

De plus, ses propriétés cicatrisante et bactéricide en font un bon remède pour des petites blessures et autres brûlures, tout en apaisant les irritations. C’est pourquoi on le retrouve bien souvent dans des crèmes après-soleil ou dans des lignes de cosmétiques anti-âge et anti-imperfections.

Où en trouver?

On trouve désormais les feuilles d’aloe vera jusque dans certains supermarchés, même si les épiceries bio sont sur le coup depuis bien plus longtemps. On en trouve également sous forme de cubes solides ou de gel liquide dans des enseignes spécialisées mais aussi en pharmacie.

Certains peuvent être tentés de se diriger vers les magasins spécialisés en jardinerie. Mais sachez toutefois qu’il existe près de 250 variétés d’aloès, et que toutes ne sont pas comestibles.

Pierre Jacobs