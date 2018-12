La sonde InSight nous envoie son selfie de la planète Mars

La sonde de la Nasa InSight vient d’envoyer son premier selfie depuis la planète Mars. le robot avait déjà envoyé de superbes photos du monde qui l’entoure ainsi que le premier enregistrement audio du vent martien.

Ce n’est pas à proprement parler un selfie, mais une mosaïque composée de près de 11 photos assemblées afin de donner un aperçu de la sonde telle qu’elle est actuellement sur la surface de Mars.

« Premier selfie! », a tweeté l’appareil. « Je me sens en pleine forme, énergique et entier. C’est moi sur Mars. »

First #selfie! I’m feeling healthy, energized and whole. This is me on #Mars. https://t.co/JJzFgSgh9q pic.twitter.com/wSN2OycHNO

— NASA InSight (@NASAInSight) December 11, 2018