Voici les animateurs télé préférés des Français

Le présentateur Michel Cymes reste en tête du classement des animateurs préférés des téléspectateurs français, et devance toujours Nagui, selon un sondage OpinionWay à paraître vendredi dans TV Magazine.

Selon le magazine, qui publie deux fois par an cette étude recensant les 50 personnalités de la télé les plus populaires, Michel Cymes conserve la première place avec 27,2% des suffrages talonné par Nagui, vedette de France 2 (24,7% des suffrages).

Il n’a été détrôné qu’une seule fois depuis 2014 par l’animateur de « N’oubliez pas les paroles » et « Taratata », en décembre 2017 . L’ex-médecin de France 5 est non seulement le préféré des hommes (26,4%) mais aussi celui des femmes (28%).

Elise Lucet, favorite

Jean-Luc Reichmann avec « Les Douze coups de midi » et « C’est déjà Noël » (TF1) grimpe à la troisième place (22,5%) devant Jean-Pierre Pernaut (21,3%). Elise Lucet perd deux places et se retrouve en cinquième position (21,1%).

Elle était la première et seule femme à avoir jamais accédé au podium depuis la création du Top 50 des animateurs dans TV. Elle est la préférée, à près de 30%, des personnes âgées de 50 à 64 ans. Et si 76% de femmes ont voté pour les trois animateurs de tête, elle est la favorite des hommes interrogés, remportant plus d’un quart de leurs suffrages. Nagui est l’élu des 18-49 ans, tandis que les séniors lui préfèrent Michel Cymes à plus de 71%.

Sixième au classement général (20,1%) Stéphane Plaza, l’agent immobilier de M6, est le favori des 18-34 ans, qui l’ont élu avec 24% de voix devant Denis Brogniart (22,1%) et Karine Le Marchand (21,8%). Avec 18,5% des suffrages, Stéphane Bern a reculé de deux places en septième position du classement général. Parmi les plus de 65 ans, Yves Calvi (32,1%) et Laurent Delahousse (29,6%) se hissent sur le podium derrière Michel Cymes (36,1%).

Nouvelles entrées

Dans les nouvelles entrées au classement: Alain Chabat, qui a fait son retour en septembre aux manettes de Burger Quiz sur TMC, entre directement au 11e rang (16,1%). Laurence Boccolini, attendue prochainement dans « Big Bounce » sur TF1, revient aussi dans le classement à la 24e marche à 12,2%. Cyril Hanouna entre dans le classement à la dernière place (6,4%).

Sondage réalisé par OpinionWay du 28 au 30 novembre sur un échantillon de 1.007 Français représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus, selon la méthode des quotas.