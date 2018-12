Victoria Beckham efface le tatouage qu’elle avait fait pour son mari

Victoria Beckham a fait une apparition remarquée sans le tatouage qu’elle avait fait faire pour son David Beckham.

Y aurait-il de l’eau dans le gaz chez les Beckham ? La récente apparition de Victoria Beckham lors des Fashion Awards, le 10 décembre dernier, sème le doute. Accompagnée de son mari et de leur fils Brooklyn, la créatrice de 44 ans est apparue avec un dos vierge de tout tatouage, une vraie surprise alors qu’elle arborait une phrase en hébreu partant de la nuque vers le bas du dos.

Réalisé en 2005, à l’occasion de son sixième anniversaire de mariage avec David Beckham, le tatouage avait pour signification « J’appartiens à mon être aimé et mon être aimé m’appartient« . Alors que l’ex Spice-Girl possédait cinq tatouages, elle a pourtant fait le choix de faire effacer le dernier par un traitement au laser débuté il y a trois ans.

