Pour Charles Michel, « la négociation sur le Brexit est terminée »

« Je vais écouter ce que Theresa May va dire aujourd’hui, mais la négociation est maintenant terminée », a commenté jeudi le Premier ministre Charles Michel, en prélude d’un sommet européen à Bruxelles.

Lors de cette réunion, son homologue britannique tentera d’obtenir des assurances des 27 afin de passer l’écueil de son parlement. Pour éviter un cuisant revers à la Chambre des Communes, qui doit se prononcer sur l’accord sur le Brexit, Mme May a récemment reporté le vote à janvier. « Le peuple britannique a opté pour une forme d’aventure en choisissant le Brexit. (…) Maintenant le choix est dans le camp britannique », a souligné M. Michel jeudi, tout en précisant qu’il serait attentif aux demandes que formulera Mme May lors du sommet. « Clarifier quelques interprétations, c’est une chose. Rouvrir une négociation plus substantielle en est une autre », a mis en garde le chef du gouvernement fédéral.

« Le meilleur possible »

L’accord avalisé par les dirigeants européens et le gouvernement britannique le mois dernier est « le meilleur possible », a-t-il encore insisté, tout en mettant en garde contre les conséquences potentielles d’un Brexit non négocié. M. Michel a souligné que sa priorité resterait de défendre les intérêts belges, alors que plus de « 70.000 emplois » pourraient potentiellement être touchés en Belgique par une absence d’accord, ou un mauvais accord. En se prononcant en faveur d’un départ du Royaume-Uni de l’UE, les Britanniques ont opté pour une « forme de chaos », a déclaré M. Michel. « Nous sommes maintenant deux, trois ans plus tard et la situation est très compliquée. Je ne veux pas cela pour la Belgique », a-t-il affirmé.