Percée importante d’une coalition kurdo-arabe dans un bastion de l’EI

Une alliance de combattants kurdes et arabes, soutenue par la coalition internationale anti-jihadiste emmenée par Washington, progresse à Hajine, principale localité dans l’ultime poche du groupe Etat islamique dans l’est de la Syrie.

Les Forces démocratiques syriennes ont lancé en septembre une offensive contre le dernier réduit jihadiste dans la province orientale de Deir Ezzor, près de la frontière irakienne. Après être entrés le 6 décembre dans Hajine, elle ont «rapidement progressé», jusqu’à repousser les jihadistes à l’extrémité Est de la localité.

«Les FDS ont réussi à briser les lignes de défense de l’EI, après avoir massé des forces importantes et avec le soutien des frappes aériennes de la coalition», a souligné le directeur de l’OSDH, Rami Abdel Rahmane. «Les combats au sol et les raids aériens se poursuivent dans l’est de Hajine», a-t-il ajouté, expliquant que l’avancée des FDS était ralentie par les mines installées par les jihadistes.

L’EI perd son « Califat »

Si Hajine est repris par les FDS, l’EI n’aura plus sous son contrôle que les villages de Soussa et al-Chaafa, également situés dans ce dernier bastion jihadiste. Un porte-parole des FDS, Mustefa Bali, a annoncé mercredi sur son compte Twitter que les forces avaient «libéré le centre-ville et la grande mosquée» de Hajine.

footages shows that our forces had liberated the city center of #Hajin and the big mosque.

it was filmed by #SDF press center in Hajin pic.twitter.com/0PbFPhQz2l — Mustafa Bali (@mustefa2bali) December 12, 2018

M. Bali a publié sur le réseau social une vidéo filmée dans ce secteur qui montre un immeuble en béton éventré au milieu de ruines, avec le bruit des combats et des bombardements en fond sonore. Depuis le début de l’offensive le 10 septembre, plus de 500 combattants des FDS ont été tués, contre plus de 900 jihadistes de l’EI, selon l’OSDH.

L’EI a vu son «califat» auto-proclamé se réduire comme peau de chagrin face à de multiples offensives, après une montée en puissance fulgurante en 2014 et la conquête de vastes territoires en Syrie et en Irak.