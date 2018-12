Les ventes de Faux Gras augmentent d’année et année

GAIA a mis cette année sur le marché 500.000 boîtes de Faux Gras, contre 355.000 l’an dernier, à la suite de l’augmentation des ventes en France.

Le Faux Gras, cette alternative au foie gras, respectueuse des animaux, est exportée vers la France, l’Espagne, les Pays-Bas, la Polynésie française et Tahiti. GAIA a mis en vente ce produit pour la première fois il y a dix ans, et les ventes augmentent depuis chaque année. «Cela montre que de plus en plus de gens s’opposent à la souffrance animale si ils ont une alternative», souligne Ann De Greef, directrice.

L’an dernier, l’organisation a vendu 240.000 exemplaires en Belgique et 115.000 en France et aux Pays-Bas. Gaia utilise les bénéfices des ventes pour ses campagnes contre le foie gras.

Les ventes restent toutefois très minoritaires par rapport au véritable foie gras.