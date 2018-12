Les hommes célibataires demandeurs d’asile toujours pas autorisés au point de contact

Les hommes célibataires ne sont à nouveau pas autorisés à déposer leur demande d’asile au point d’enregistrement du Petit-Château, à Bruxelles. La priorité est donnée aux femmes, enfants et personnes vulnérables.

Jeudi, la police et les collaborateurs de l’Office des étrangers et Fedasil ont à nouveau reçu la consigne de ne laisser entrer au point d’enregistrement des demandes d’asile que les femmes, les enfants et les personnes vulnérables, malgré la longue file d’hommes célibataires.

«Nous ne savons pas encore quand ils seront autorisés à déposer leur demande d’asile. Nous essayons d’augmenter la capacité le plus rapidement possible. Ce sont purement des questions d’organisation», précise Geert Devulder, porte-parole de l’Office des étrangers. Les associations qui assistent chaque matin les demandeurs d’asile se découragent. Certains hommes font la file dans le froid tous les jours depuis plus d’une semaine et dorment souvent dans la rue.

«Nous tentons de loger le plus grand nombre d’entre eux dans les centres d’accueil du Samusocial mais même lorsqu’ils y dorment, ils partent à 3 ou 4 heures et viennent dormir ici pour être les premiers de la file», explique une collaboratrice de Vluchtelingenwerk Vlaanderen.