La manifestation « contre Marrakech » aura lieu malgré l’interdiction du bourgmestre

La « marche contre Marrakech » aura tout de même lieu dimanche à Bruxelles, malgré l’interdiction du bourgmestre de la Ville Philippe Close, affirment les organisateurs.

Les associations de droite et d’extrême-droite flamandes KVHV, NSV, Schild en Vrienden, Voorpost et Vlaams Belang Jongeren maintiennent leur appel à manifester dimanche à Bruxelles contre le pacte de l’Onu sur les migrations, formellement approuvé lundi à Marrakech. «Nous manifesterons tout de même dimanche contre le pacte sur les migrations de Marrakech», assure Filip Brusselmans, responsable presse de KVHV Anvers et initiateur de l’événement. «Nous nous basons sur le droit à nous rassembler et sur le droit à la liberté d’opinion», ajoute-t-il, soulignant que l’objectif était de manifester sans violence. «Nous ne cherchons pas une confrontation avec la police.»

Leur manifestation a été interdite par les autorités régionales. «Suite au Conseil Régional de Sécurité au cours duquel le bourgmestre de Bruxelles a fait part de son intention d’interdire la manifestation prévue ce dimanche sur son territoire et sur la base des informations délivrées par police indiquant que la manifestation pourrait se propager à d’autres zones, le ministre-président de la Région de Bruxelles-Capitale prendra un arrêté d’interdiction de toute manifestation sur l’ensemble du territoire régional bruxellois», avaient annoncé le ministre-président bruxellois Rudi Vervoort et le bourgmestre de la Ville de Bruxelles Philippe Close.