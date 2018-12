Grève des bagagistes: Brussels Airport recommande de n’emmener que des bagages à main

Des perturbations pourraient survenir vendredi à Brussels Airport en raison de la journée nationale d’actions syndicales, prévient jeudi l’aéroport.

Il est dès lors recommandé aux voyageurs de n’emmener que des bagages à main. Cela ne signifie toutefois pas qu’il sera impossible d’enregistrer ses valises classiques, ajoute-t-on toutefois. Le syndicat socialiste a confirmé en milieu d’après-midi que le personnel des bagagistes (Aviapartner et Swissport) était appelé à arrêter le travail et que cet appel « serait largement suivi ».

On ignore encore dans quelles mesures les actions de vendredi auront des conséquences concrètes. Avec ses partenaires, Brussels Airport indique cependant « tout mettre en oeuvre pour limiter l’impact sur les passagers ». Le syndicat socialiste indique qu’il n’y aura pas de piquet de grève, mais qu’en fonction de la participation aux arrêts de travail, les services seront perturbés. Des retards ne sont pas non plus exclus. L’aéroport recommande dès lors de ne voyager qu’avec des bagages à main et de prévoir d’y arriver suffisamment à temps