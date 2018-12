Deux Israéliens tués dans une attaque, flambée de violences en Cisjordanie

La Cisjordanie occupée connait aujourd’hui un brutal accès de violences: deux Israéliens ont été tués par balles à un arrêt de bus quelques heures après que les forces israéliennes ont abattu deux Palestiniens liés à deux précédentes attaques meurtrières.

Ces derniers mois, la Cisjordanie, territoire occupé depuis plus de 50 ans par l’armée israélienne, a connu une recrudescence de violences qui a poussé des responsables israéliens à distiller les mises en garde, au moment précis où un calme précaire revenait dans la bande de Gaza, autre territoire palestinien.

Au pouvoir à Gaza, le mouvement palestinien Hamas, bête noire d’Israël, a revendiqué les attaques anti-israéliennes survenues le 7 octobre et le 9 décembre derniers. Jeudi matin, une attaque à l’arme à feu, la troisième depuis octobre, a eu lieu en Cisjordanie. Selon l’armée, un homme est descendu d’une voiture, probablement conduite par un complice, et a ouvert le feu sur des soldats et civils à un arrêt de bus sur la principale route de Cisjordanie, non loin de Ramallah, dans un secteur où les colonies israéliennes jouxtent les localités palestiniennes.

Deux Israéliens ont été tués et deux blessés, dont l’un est dans un état critique. L’armée n’a pas confirmé la mort deux soldats, mais un photographe a vu sur place deux corps en uniforme. Le tireur a pris la fuite en voiture en direction de Ramallah, désormais bouclée par les forces israéliennes.

Les faits se sont produits non loin des lieux de l’attaque du 9 décembre selon un mode opératoire très semblable. Un individu dans une voiture avait tiré sur des Israéliens attendant à un arrêt de bus à l’entrée de la colonie d’Ofra. Parmi les sept blessés, une jeune femme de 21 ans, enceinte de sept mois.