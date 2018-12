Une réunion « constructive » entre les syndicats policiers et M. De Crem

Les syndicats policiers ont qualifié mercredi de « constructive » leur rencontre avec le nouveau ministre de l’Intérieur, Pieter De Crem (CD&V). Il s’agissait toutefois d’une première prise de contact informelle, souligne Raoul Moulin, secrétaire permanent au sein de la CSC Police. Des négociations reprendront avec le ministre la semaine prochaine. Pieter De Crem, nommé ministre de l’Intérieur en remplacement de Jan Jambon à la suite de la sortie de la N-VA du gouvernement fédéral ce week-end, avait rapidement invité les syndicats policiers à discuter. Le front commun a activé le 7 décembre un préavis de grève pour les 13 et 14 décembre. Il se plaint depuis un certain temps des « attaques » contre le statut de policier ou envers leur pension. Il dénonce en outre le manque de personnel et la violence à l’égard de la police.

« La réunion de mercredi était informelle, c’était une première prise de contact », explique Raoul Moulin. Le nouveau ministre a semblé « être à l’écoute, il a entendu nos revendications ».

« Le ministre De Crem nous a écouté et compris mais il a aussi terminé chaque phrase par ‘si nous avons suffisamment d’argent' », pointe Luc Breugelmans de la CGSP Police. « Cela laisse supposer qu’il va très vite apparaître qu’il n’y a pas assez d’argent pour satisfaire nos exigences. »

« Nous avons convenu de reprendre les négociations et la concertation la semaine prochaine », indique M. Moulin. « C’est un signe d’ouverture, nous retournons vers un modèle social que nous n’avions plus connu depuis des mois, voire des années. »

Les actions de jeudi et vendredi sont maintenues. Les syndicats avaient prévenu avant l’entame de la réunion qu’ils ne les annuleraient pas. Elles se tiendront sous la forme de rassemblements devant les entités policières les plus importantes du pays, soit à Bruxelles, Liège, Charleroi mais aussi Zeebrugge, Louvain, Genk et Alost du côté flamand.

Source: Belga