Un rassemblement pour le climat annoncé dimanche en face du cabinet du Premier ministre

Des collectifs citoyens et des organisations appellent à un rassemblement pour la justice climatique et sociale devant le 16 rue de la Loi dimanche prochain. Bien qu’aucune autorisation n’ait été demandée, l’action se veut toute aussi familiale que la manifestation « Claim The Climate » du 2 décembre dernier, indiquent mercredi les organisateurs, précisant que plus de 1.800 personnes annoncent leur participation sur l’événement Facebook. Le rassemblement est organisé par les collectifs citoyens Act For Climate Justice, 350.org Belgium, Réseau ADES, Tout Autre Chose, Hart Boven Hard, avec le soutien de Greenpeace Belgium et Climate Express.

« Le rassemblement a pour but de se rendre visible au plus proche des sphères de pouvoirs pour provoquer des actes ambitieux et socialement justes en matière de climat et plus précisément, exiger une loi climat. Nous voulons faire de ce rendez-vous un moment d’échange durant lequel chacun pourrait écrire des propositions à intégrer dans une loi climat juste socialement et à la hauteur des changements radicaux nécessaires tel qu’annoncés par le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat », expliquent les organisateurs, qui précisent que le rendez-vous pourra être répété autant de fois que nécessaire pour obtenir cette loi. Le lieu choisi pour le rassemblement est situé en zone neutre, où toute manifestation est interdite. « Il n’y a pas de zone neutre climatique’, rétorquent les organisateurs.

« Il y a urgence et les responsables politiques au gouvernement ne sont pas à la hauteur. Charles Michel annonce que le climat fera partie de ses priorités? Nous y voyons surtout un effet d’annonce!. Ce qui compte ce sont les actes et dans ce domaine la Belgique ne fait rien et se retranche derrière des excuses institutionnelles pour justifier sa paralysie », concluent-ils.

Source: Belga