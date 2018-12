Un journaliste italien parmi les blessés à Strasbourg

Un Italien figure parmi les blessés graves de la fusillade qui a fait au moins deux morts mardi soir sur le marché de Noël de Strasbourg, a confirmé à l’AFP le ministère italien des affaires étrangères. Une troisième personne est en état de mort cérébrale. Le ministère n’a donné aucune précision. Selon plusieurs médias italiens, il s’agit d’un journaliste de 28 ans originaire de la région de Trente (nord-est), qui était à Strasbourg pour couvrir l’assemblée plénière au Parlement européen pour Europhonica, un réseau de radios associatives. Il se trouve dans un état grave et ses parents et sa compagne sont partis le rejoindre, ont précisé les médias.

« En ce qui concerne notre collègue blessé nous ne pouvons confirmer aucune nouvelle de son état de santé », a annoncé Europhonica sur Twitter. « Nous demandons à nos collègues de la presse de respecter la vie privée de notre collègue. Nous serons prêts à publier toute nouvelle vérifiée dès que nous l’aurons. »

Ces dernières années, l’Italie, qui compte plus de 5 millions de ressortissants installés à l’étranger, a régulièrement déploré des victimes dans les attentats et catastrophes en Europe à travers le monde: des Italiens ont perdu la vie au Bataclan à Paris en 2015, dans l’attentat de Nice et sur le marché de Noël de Berlin en 2016, dans l’incendie de la tour Grenfell à Londres en 2017 et plus récemment dans l’effondrement d’un immeuble vétuste à Marseille.

