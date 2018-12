Preud’homme: « Le Standard doit gagner et attendre le résultat de l’autre rencontre »

Jeudi, le Standard de Liège aura l’occasion de décrocher une quatrième victoire en six journées au sein du groupe J de l’Europa League. Malgré ce bilan positif, les Liégeois ne sont pas maîtres de leur sort avant de défier Akhisarspor (18h55). « Dans chaque cas de figure, on doit gagner cette rencontre. Après, on verra bien l’issue de l’autre match. Espérons que Krasnodar ait envie de terminer premier du groupe », a déclaré l’entraîneur des Rouches Michel Preud’homme mercredi en conférence de presse. En effet, Krasnodar est actuellement en tête du groupe avec 12 points et se rend en Andalousie pour y défier le FC Séville (2e, 9 pts). Séville sera qualifié en cas de victoire contre le club russe ou de résultat identique à celui du Standard (3e, 9pts) grâce à un meilleur bilan en face à face.

Le T1 liégeois se méfie des Turcs malgré cinq défaites en autant de matches. « On a tendance à dire que ce sera facile mais gagner ici ne sera pas du tout évident. Akhisarspor est une bonne équipe qui ne voudra pas terminer avec 0 points et, à domicile, ils nous ont posé des problèmes. » A Sclessin, le Standard s’était en effet imposé 2-1 en convertissant ses deux seuls tirs cadrés de la rencontre.

Pour éviter une éventuelle fatigue, le Standard a quitté Liège mardi pour rejoindre la Turquie. « On a anticipé en partant un jour plus tôt pour ne pas avoir des problèmes de fatigue ou des longs trajets. On a le temps de récupérer. La fatigue, ce sera plutôt dangereux pour le prochain match », a ponctué ‘MPH’.

Maxime Lestienne revient petit à petit dans le coup après avoir connu un début d’exercice rendu compliqué par des blessures. « Petit à petit, je commence à retrouver mon meilleur niveau. J’espère que je n’aurai plus des pépins physiques. Je sais que je dois encore être plus décisif que je ne le suis actuellement », a déclaré l’ancien joueur du Club de Bruges. « Quoi qu’il arrive, on pourra être fier de notre parcours européen. Nous avons fait une belle campagne dans un groupe difficile. »

Source: Belga