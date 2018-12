Nantes-Montpellier et Nice – Saint-Etienne, prévus ce week-end, sont reportés

Nantes – Montpellier et Nice – Saint-Etienne, initialement prévus ce week-end pour la 18e journée de Ligue 1, ont été reportés « en raison de l’actualité et de l’affectation des forces de l’ordre sur d’autres missions », a annoncé mercredi la Ligue de football professionnel (LFP). Les autorités et la LFP étudient « la possibilité d’une organisation de Nice – Saint-Etienne le dimanche à 17h00 », au lieu de vendredi à 20h45, « afin d’éviter un report à une date ultérieure », précise la LFP dans son communiqué, alors que les deux clubs comptent déjà un match reporté de la 17e journée, en raison des manifestations des « gilets jaunes ».

En ce qui concerne la rencontre Nantes – Montpellier, la commission des compétitions de la Ligue « fixera ultérieurement la date de la rencontre ».

Le weekend dernier, six matches de la 17e journée de Ligue 1 avaient déjà été reportés au 15 et 16 janvier 2019. Il s’agit des rencontres Monaco – Nice et Saint-Etienne – Marseille, Paris SG – Montpellier, Angers – Bordeaux, Nîmes – Nantes et Toulouse – Lyon.

Source: Belga