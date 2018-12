Ligue des Champions – Lyon deuxième club français en 8e de finale après son partage (1-1) au Shakhtar

Invaincu dans le groupe F, l’Olympique Lyonnais a aligné un cinquième partage d’affilée en Ligue des champions mercredi au Shakhtar Donetsk (1-1). Ce point permet aux Gones (8 points) de terminer deuxièmes et de se qualifier, comme le PSG, pour les huitièmes de finale. Bien entré dans son match disputé à Kiev, Lyon a hérité de la première grosse occasion de but. Parfaitement lancé en profondeur, Bertrand Traoré s’est présenté seul à l’entrée de la surface mais a buté sur Andryi Pyatov (19e). Un peu timoré depuis le coup d’envoi, le Shakhtar a puni les Gones par Junior Moraes (22e, 1-0). L’OL a réagi mais Kenny Tete (28e) n’a pas cadré son tir et Traoré a expédié le ballon au-dessus de la transversale (31e). Memphis Depay (38e) et Ferland Mendy (45e) ont tiré peu à côté et, enfin, Nabil Fekir et Traoré ont perdu coup sur coup leurs duels face à Pyatov (45e+2).

Invaincus lors de ses quatre derniers matches en déplacement en Ligue des champions, Lyon a égalisé par Fékir (65e, 1-1) et forçant ainsi sa qualification.

Manchester City, avec Vincent Kompany monté au jeu (85e), a battu Hoffenheim grâce à un doublé de Leroy Sané (45e+1, 61e). Les Allemands avaient pris les devants par Andrej Kramaric sur penalty (16e, 0-1). Les Citizens (13 points) n’ont pas permis aux Allemands de prendre un point.

Dans le groupe H, Valence a pris la mesure de Manchester United (2-1). Carlos Soler a inscrit le premier but (17e, 1-0) et Phil Jones a trompé son gardien en voulant contrer Michy Batshuayi, qui a joué tout le match avec les ‘Ches’ (47e, 2-0). Marouane Fellaini est resté 90 minutes sur la pelouse avec les Red Devils tandis que Romelu Lukaku a été remplacé par Jesse Lingard (69e). Marcus Rashford a réduit le score en fin de match (87e, 2-1)

Pendant ce temps-là, les Young Boys ont enregistré leur première victoire face à la Juventus (2-1) grâce à un doublé de Guillaume Hoarau. Le Français de 34 ans a d’abord transformé un penalty (30e, 1-0) avant de tromper Wojciech Szczesny pour la deuxième fois (68e, 2-0). Les Turinois, qui ont réduit la marque par Paulo Dybala (80e, 2-1) terminent premiers (12 points) devant Manchester (10), Valence (8) et Berne (4).

Dans le groupe E, l’Ajax et le Bayern ont partagé l’enjeu au terme d’un match fou (3-3). Robert Lewandowski a lancé les Bavarois (13e, 0-1) et Dusan Tadic a répliqué pour les Ajacides (62e, 1-1). Le match allait s’animer avec les exclusions du Néerlandais Maximilian Wober (67e) et du Munichois Thomas Muller (75e). Peu après, Tadic (82e, 2-1) et Lewandowki (86e, 2-2) ont signé un doublé sur penalty. Ce n’était pas fini: Kingsley Coman a donné l’avance au Bayern (90e, 2-3) avant que Nicolas Tagliafico n’égalise (90e+5, 3-3).

Benfica a infligé une sixième défaite à l’AEK Athènes avec Viktor Klonaridis sur le flanc droit pendant 61 minutes (1-0). Alex Grimaldo a inscrit l’unique but de la rencontre (88e). Le Bayern (14 points) termine premier devant l’Ajax (12). Benfica (7) disputera les 16e de finale de l’Europa League et l’AEK (0), qui a terminé à dix suite à l’exclusion de Konstantinos Galanopoulos (87e), est éliminé.

