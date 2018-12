Les policiers mèneront des actions jeudi et vendredi

Les syndicats policiers ont activé un préavis de grève la semaine dernière pour les 13 et 14 décembre. Les actions prendront la forme de rassemblements « auprès des entités policières comptant parmi les plus importantes du pays », indique la CSC Police mercredi. Le personnel de la police intégrée (polices fédérale et locales) qui ne sera pas réquisitionné est appelé à se rassembler devant les commissariats centraux de Charleroi et de Liège, ainsi que devant la police fédérale à Bruxelles, explique la CSC Police. Les actions débuteront à 06h30 jeudi et se poursuivront vendredi.

L’appel est issu du front commun syndical, composé de la CSC, de la CGSP et du SNPS. Le préavis de grève a été activé le 7 décembre dernier, les syndicats se plaignant depuis un certain temps des « attaques » contre le statut de policier ou envers leur pension. Ils dénoncent en outre le manque de personnel et la violence à l’égard de la police.

Une rencontre est prévue ce mercredi à 11h00 avec le nouveau ministre de l’Intérieur, Pieter De Crem. « Mais des actions auront lieu quoi qu’il ressorte de la réunion », a prévenu Raoul Moulin, secrétaire permanent au sein de la CSC Police.

Source: Belga