Fusillade à Strasbourg – Theresa May présente ses condoléances aux proches des victimes

La Première ministre britannique Theresa May a présenté ses condoléances aux proches des victimes de la fusillade perpétrée sur le marché de Noël de Strasbourg en France amrdi soir. La dirigeante britannique s’est dit « choquée et attristée par la terrible attaque à Strasbourg », dans un message posté sur la plateforme Twitter. « Mes pensées vont à toutes les personnes touchées et vers le peuple français », a-t-elle ajouté.

Le Royaume-Uni, comme la France et la Belgique a été touchée par une vague d’attentats depuis 2012.

Le ministre des Affaires étrangères belges Didier Reynders a également présenté ses condoléances à la France, plus tôt dans la soirée.

Source: Belga