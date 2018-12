Froome remercie Sky pour la collaboration

Chris Froome a réagi sur Twitter suite à l’annonce du retrait du sponsor principal de son équipe au terme de la saison 2019. « Je voudrais d’abord remercier Sky, un partenaire brillant durant toute cette aventure incroyable », a écrit Froome à son retour d’entraînement mercredi à Majorque, où il est en stage hivernal.

« J’ai été aidé personnellement lors de chaque étape de ma carrière et j’en suis très reconnaissant », a ajouté le ‘Kenyan blanc’, qui compte ponctuer ce partenariat de la plus belle des manières en 2019. « Toute l’équipe possède de grandes ambitions pour la saison qui arrive et cette nouvelle nous pousse à faire encore mieux. »

Chris Froome, quadruple vainqueur du Tour de France, est en principe sous contrat jusque fin 2020 au sein de l’équipe britannique, Geraint Thomas jusque fin 2021. « Je ne peux pas prédire l’avenir mais ce que je peux affirmer, c’est que le Team Sky est une formation spéciale. Nous espérons rester tous ensemble en 2020 et nous allons faire notre possible pour y parvenir, sous d’autres couleurs et avec un nouveau partenaire mais avec les mêmes valeurs, objectifs et ce désir identique de gagner. »

Source: Belga