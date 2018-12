Euroligue (dames) – Les Castors, battues par Bourges, s’inclinent pour la cinquième fois de rang

Les championnes de Belgique de Castors Braine ont été défaites par les Français de Bourges Basket 65-78 (mi-temps: 32-49), mercredi lors de la 6e journée du groupe A de l’Euroligue de basket féminin. Les Brainoises ont concédé leur 5e défaite dans cette compétition et restent septièmes et avant-dernières de leur poule. Après un bon départ (8-2), les Castors, privées de la Canadienne Ruth Hamblin blessée au dos, ont vu Bourges marquer 14 unités de rang pour prendre les commandes de la rencontre. Adroites et appliquées, les Françaises n’ont jamais perdu le fil de leur jeu.

Menant de 17 points à la pause, le coach de Bourges a même pu faire tourner son effectif dans les deux derniers quart-temps pour finalement s’imposer avec un écart de 12 unités. La Brainoise Celeste Trahan-Davis a terminé meilleure marqueuse de la rencontre avec 16 points. L’ailière forte américaine a également capté 10 rebonds, distillé 3 passes décisives et intercepté 3 ballons

Les Castors avaient entamé leur campagne européenne par un succès 63-60 sur les Italiennes de Schio. Les troupes de Pascal Angillis ont ensuite été battues quatre fois de rang, 49-51 par Villeneuve-d’Ascq, 71-52 à Polkowice, 69-71 par Orenburg et 82-63 par l’USK Prague.

Dans les autres matchs du groupe A, les Polonaises du CCC Polkowice se sont largement imposées 70-36 contre les Russes d’Orenburg alors que Prague a battu Villeneuve-d’Ascq (62-101).

Jeudi, le club russe d’Ekaterinburg, qui compte la Belge dans ses rangs Emma Meesseman, se déplacera à Schio (20h30) pour ponctuer cette 6e journée.

Au classement, les Tchèques de Prague passe provisoirement en tête avec 11 points devant Ekaterinburg (10), Bourges et Polkowice (10). Suivent ensuite Orenburg (8), Villeneuve-d’Ascq (8), Braine (7) et Schio (5).

Les Belges iront défier Ekaterinburg et Meesseman mercredi 19 décembre en Russie pour le compte de la 7e des 14 journées.

Les quatre premières formations des deux groupes seront qualifiées pour les playoffs (quarts de finale jouées au meilleur des 3 matches). Les 5e et 6e sont reversées en EuroCoupe. Les 7es et 8es sont éliminées de toute compétition européenne.

Source: Belga