Coupe du monde de hockey: l’Australie rejoint aussi le dernier carré après son succès 3-0 sur la France

L’Australie, double tenante du titre, s’est qualifiée pour les demi-finales de la Coupe du monde de hockey mesculin, mercredi à Bhubaneswar, en Inde. Les N.1 mondiaux ont battu la France (FIH 20) par 3 buts à 0 (mi-temps: 2-0) dans le deuxième quart de finale, arbitré par notre compatriote Gregory Uyttenhove. Les hommes de Colin Batch, l’ancien coach des Red Lions, rejoignent ainsi dans le dernier carré l’Angleterre (FIH 7), qui a sorti 3-2 l’Argentine (FIH 2) en ouverture de la journée. Les Australiens ont rapidement mis la partie sous leur emprise en ouvrant le score dès la 4e minute, via un pc de Jeremy Hayward. La France, dont les trois quarts des joueurs évoluent dans le championnat belge, ont porté quelques fois le danger devant la cage défendue par Tyler Lovell, mais sans parvenir à le tromper. Les Kookaburras continuèrent à faire la différence sur penalty corner. D’abord par Blake Govers dans le deuxième quart-temps (19e), puis sur une phase ponctuée par le capitaine Aran Zalewski (37e). Les Aussies se sont contentés de contrôler le jeu dans le dernier quart-temps. En quatorze éditions de la Coupe du monde, l’Australie a réussi à se qualifier à onze reprises pour les demi-finales du Mondial. Sa dernière absence dans le dernier carré remonte à 1975 et la 3e édition du rendez-vous planétaire.

Les Australiens joueront leur demi-finale contre le vainqueur du quart de jeudi entre l’Inde (FIH 5) et les Pays-Bas (FIH 4), tandis que l’Angleterre sera opposée au gagnant du duel entre la Belgique (FIH 3) et l’Allemagne (FIH 6). Les demi-finales sont programmées samedi et les finales pour l’or et le bronze dimanche.

Source: Belga